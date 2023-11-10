Ростислав Шапошников: Офис Президента и Ермак проводят кампанию по дискредитации главы ВСУ Залужного

Офис Президента и Ермак проводят кампанию по дискредитации главы ВСУ Залужного. На сайте «ЦПД» (руководит Офис Президента) появилось сообщение, что якобы вражеские силы распространяют агитационный материал, где «Залужный агитирует против Зеленского и предлагает сделать правильный выбор».
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