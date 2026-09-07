Страна и люди
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Страна и люди

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Макрон предложил запретить соцсети детям младше 15 лет во всем ЕС

Макрон предложил запретить соцсети детям младше 15 лет во всем ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением подготовить общеевропейский закон о доступе детей к социальным сетям.

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