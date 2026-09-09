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ИА Регнум

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Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Шесть безэкипажных катеров противника уничтожены силами Черноморского флота России за минувшие сутки.

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