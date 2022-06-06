Коротченко: американские РСЗО станут причиной удара ВС РФ по офису Зеленского

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, передача Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS является не самым лучшим сценарием для России, поскольку боеприпасы РСЗО могут поражать объекты как в ближней, так и дальней зонах.
По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, передача Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS является не самым лучшим сценарием для России, поскольку боеприпасы РСЗО могут поражать объекты как в ближней, так и дальней зонах.
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