Пленный ВСУ Пиявка отказался возвращаться на Украину и попросил оставить его в России

Владимир Пиявка – бывший солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВС Украины.Пленный ВСУ, солдат 10-й горно-штурмовой бригады Владимир Пиявка отказался возвращаться на Украину и попросил оставить его в России, сообщает РИА Новости.
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