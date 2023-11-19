Известные музыканты провели мастер-класс для юных ямальских талантов

Народный артист России Юрий Розум вместе с командой музыкантов посетил поселок Тазовский. Артисты провели мастер-классы для воспитанников и учителей Тазовской и Газ-Салинской школ искусств, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.
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