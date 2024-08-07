ФСБ рассказала подробности преступления банды против супруги смоленского депутата Бурдули

«Выдал себя за сотрудника госбезопасности». Один из членов криминального соообщества пытался сбежать из Смоленска Региональное управление Федеральной службы безопасности России, сотрудники которого пресекли деятельность межрегиональной банды, вымогавшей 16 миллионов рублей у супруги депутата Горсовета Смоленска Владимира Бурдули за якобы смягчение ему уголовного наказания по делу о коррупции, раскрыла подробности криминальной схемы.