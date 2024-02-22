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Белый дом оправдался за оскорбительные слова Байдена в адрес Путина

Белый дом оправдался за оскорбительные слова Байдена в адрес Путина

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес президент РФ Владимира Путина связано с обеспокоенностью США угрозами, якобы исходящими от Российской Федерации.

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