Белый дом оправдался за оскорбительные слова Байдена в адрес Путина

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес президент РФ Владимира Путина связано с обеспокоенностью США угрозами, якобы исходящими от Российской Федерации.
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