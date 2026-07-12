В Минпросвещения предупредили об опасности мармеладных червячков

Лакомства в виде несъедобных и опасных вещей могут плохо сказаться на психике ребёнка.Министерство просвещения РФ в письме регионам предостерегло о нежелательном влиянии кондитерских изделий, имитирующих червей, кровь или другие «шокирующие» образы, на психику и пищевой выбор детей.