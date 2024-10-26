Иранские военные: система ПВО-ПРО перехватила большую часть выпущенных по стране ракет Израильский удар комментируют иранские официальные лица.
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Иранские военные: система ПВО-ПРО перехватила большую часть выпущенных по стране ракет Израильский удар комментируют иранские официальные лица.
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