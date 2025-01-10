На Западе хотят запретить «Орешник» Автор: Аргументы и факты Запад будет предпринимать все усилия, чтобы внести новейшую российскую ракету «Орешник» в список запрещенного оружия.
Слишком мощно
Комментарии
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Валентин Щербаков
Давно пора со всей извращенной гейропой и пиндосранцами разговаривать только жестко и агрессивно, думая только о своей стране и народе....
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13 час.
Eduard
Нам Запад не указ!
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2 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Если на западе возмущаются - значит мы все делаем правильно
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1 час.
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