Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Совершенно очевидно что работа на одних и тех же частотах будет воспринята как активная помеха РЭБ. Нужно учиться коо...Откуда взялся слу...
  • Eduard
    Ктр такой Маккейн вы помните,старая сволочь как и Байден!Постсоветские шес...
  • Вячеслав Тарасов
    В советское время их никто не зомбировал, а они считали себя выше "поганих" москалей. За киевлян и полтавчан знаю из ...Называя отборного...

Слишком мощно

Слишком мощно

На Западе хотят запретить «Орешник» Автор: Аргументы и факты Запад будет предпринимать все усилия, чтобы внести новейшую российскую ракету «Орешник» в список запрещенного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Давно пора со всей извращенной гейропой и пиндосранцами разговаривать только жестко и агрессивно, думая только о своей стране и народе....
Ответить
13 час.
Eduard
Нам Запад не указ!
Ответить
2 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Если на западе возмущаются - значит мы все делаем правильно
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх