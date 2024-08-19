Почти 90 проектов комплексного развития территорий реализуют в городе

В столице реализуется 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом занимаются привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы КРТ.
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