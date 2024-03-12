Самогонный аппарат взорвался посреди ночи в многоэтажке Челябинска

В ночь на 12 марта в девятиэтажном доме в самом начале улицы Захаренко произошел громкий инцидент. Перепугавшиеся соседи обнаружили, что в квартире на четвертом этаже вынесло окна, под напором не выдержала даже металлическая дверь.
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