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Самогонный аппарат взорвался посреди ночи в многоэтажке Челябинска

Самогонный аппарат взорвался посреди ночи в многоэтажке Челябинска

В ночь на 12 марта в девятиэтажном доме в самом начале улицы Захаренко произошел громкий инцидент. Перепугавшиеся соседи обнаружили, что в квартире на четвертом этаже вынесло окна, под напором не выдержала даже металлическая дверь.

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