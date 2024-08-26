Samsung выпустила короткофокусные 4K-проекторы Premiere 7 и Premiere 9 по цене от $2999 На вы...

Samsung выпустила короткофокусные 4K-проекторы Premiere 7 и Premiere 9 по цене от $2999На выставке CES 2024, которая состоялась в начале года, компания Samsung анонсировала несколько короткофокусных проекторов, включая модели Premiere 7 и Premiere 9, которые способны формировать изображение в формате 4K.