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Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри

Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри

Форвард «Флориды» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). Этот гол в итоге стал победным в матче.

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