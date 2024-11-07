Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами

Действующий президент США Джо Байден, комментируя итоги выборов главы государства, заявил, что вице-президент Камала Харрис вступила в президентскую гонку от Демократической партии при чрезвычайных обстоятельствах.
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