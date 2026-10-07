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Силы ПВО за ночь сбили 311 БПЛА ВСУ над 17 регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 311 БПЛА ВСУ над 17 регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 311 украинских беспилотников над 17 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщает Минобороны России.

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