В Югре полицейские уличили в мошенничестве сотрудников организации, предоставляющей услуги в сфере добычи нефти и газа

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре установлен факт мошенничества, совершённого организованной группой, в состав которой вошли двое сотрудников коммерческой организации, специализирующейся на бурении и эксплуатации скважин на территории Нижневартовского района.