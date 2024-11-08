U-862 у берегов Австралии и Новой Зеландии

Подводная лодка типа IXD2 отражает атаку самолета Статья посвящена одному из малоизвестных эпизодов войны на море в ходе Второй мировой войны — боевому походу немецкой подводной лодки U-862 к берегам Австралии и Новой Зеландии.
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