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Орловские новости

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Музалевский озвучил параметры бюджета Орловской области на 2027 год

Музалевский озвучил параметры бюджета Орловской области на 2027 год

После окончания сессии облсовета спикер Леонид Музалевский назвал актуальные данные по ожидаемым параметрам областного бюджета на следующий год.

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