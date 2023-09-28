Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов. Специалисты проведут мероприятия 28 сентября в посёлке Октябрьское, городе Старый Крым, сёлах Вольном и Фронтовом, а также в посёлке городского типа Багерово.