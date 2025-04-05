Автоэксперт Милославская: спрос на новые авто упал из-за высоких цен

В России наблюдается снижение спроса на новые автомобили из-за высоких цен и проблем с кредитами. Как падение продаж новых машин может повлиять на рынок подержанных авто, рассказала радио Sputnik автоэксперт Юлия Милославская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии