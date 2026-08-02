Reuters: США и Япония остановили обвал иены впервые за 15 лет

США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию для стабилизации иены. Операции по скупке японской валюты были предприняты на фоне её падения до минимального уровня с 1986 года из-за различий в процентных ставках.
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