Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Reuters: США и Япония остановили обвал иены впервые за 15 лет

Reuters: США и Япония остановили обвал иены впервые за 15 лет

США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию для стабилизации иены. Операции по скупке японской валюты были предприняты на фоне её падения до минимального уровня с 1986 года из-за различий в процентных ставках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии