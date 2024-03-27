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Петербургский дневник

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Миграционная служба проводит проверку на складе Wildberries в Электростали

Миграционная служба проводит проверку на складе Wildberries в Электростали

Работники продолжают трудиться в штатном режиме Сотрудники миграционной службы и силовые структуры начали проверку документов работников на складе интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали.

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