Миграционная служба проводит проверку на складе Wildberries в Электростали

Работники продолжают трудиться в штатном режиме Сотрудники миграционной службы и силовые структуры начали проверку документов работников на складе интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали.
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