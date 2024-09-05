Путин поменял традиционный формат общения с Западом

Развитие Дальнего Востока, отношения России с Малайзией, Китаем и другими странами, товарооборот, задержание Дурова, выборы в США и недавний обмен заключенными — на эти и другие темы президент России Владимир Путин высказался на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
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