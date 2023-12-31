В гороскопе на 1 января 2024 года Василиса Володина рассказала, с чего начать новый год всем знакам зодиака Даниил АрхаровАстролог Василиса Володина в гороскопе на 1 января 2024 года предвещает увлекательный период в жизни представителей различных знаков зодиака, когда взрослые даже начинают верить в волшебство.
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