В гороскопе на 1 января 2024 года Василиса Володина рассказала, с чего начать новый год всем знакам зодиака Даниил АрхаровАстролог Василиса Володина в гороскопе на 1 января 2024 года предвещает увлекательный период в жизни представителей различных знаков зодиака, когда взрослые даже начинают верить в волшебство.