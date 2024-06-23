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Поможет ли Германия соседям выйти в плей-офф Евро-2024?

Поможет ли Германия соседям выйти в плей-офф Евро-2024?

Матчи заключительного тура группы А – в раскладах Olimpbet. Группа А. Швейцария – Германия. 24 июня, 00:00 (время Астаны) Немцы первыми среди всех участников Евро-2024 обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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