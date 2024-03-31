Овнам избавиться от лени, а Ракам не вмешиваться в чужие дела: гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака Елена Галицкая В понедельник, 1 апреля 2024 года, нас ждет удивительный день, полный возможностей и шансов.