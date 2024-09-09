Сладков прокомментировал намерение командира спецназа «Ахмат» стать священнослужителем после окончания СВО

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов не исключил вероятности того, что после окончания специальной военной операции РФ на Украине станет священнослужителем.
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