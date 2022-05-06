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The Economist признал, что Россия пока справляется с западными санкциями

The Economist признал, что Россия пока справляется с западными санкциями

Западные экономические издания продолжают верить в Россию. По мнению авторитетного британского журнала The Economist, наша страна даже несмотря на связанные с санкционным прессингом проблемы находит способы справиться с предъявляемыми вызовами.

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