The Economist признал, что Россия пока справляется с западными санкциями

Западные экономические издания продолжают верить в Россию. По мнению авторитетного британского журнала The Economist, наша страна даже несмотря на связанные с санкционным прессингом проблемы находит способы справиться с предъявляемыми вызовами.
Западные экономические издания продолжают верить в Россию. По мнению авторитетного британского журнала The Economist, наша страна даже несмотря на связанные с санкционным прессингом проблемы находит способы справиться с предъявляемыми вызовами.
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