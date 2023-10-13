«Потрогать» атом, увидеть МКС: что включат в образовательную программу Международной выставки-форума «Россия»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Общество «Знание» рассказало журналистам об обширной образовательной программе Международной выставки-форума «Россия», которая представит основные достижения российского государства в XXI веке.
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