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«Потрогать» атом, увидеть МКС: что включат в образовательную программу Международной выставки-форума «Россия»

«Потрогать» атом, увидеть МКС: что включат в образовательную программу Международной выставки-форума «Россия»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Общество «Знание» рассказало журналистам об обширной образовательной программе Международной выставки-форума «Россия», которая представит основные достижения российского государства в XXI веке.

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