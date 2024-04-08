Зарубежные ученые рассказали о защитных свойствах картофеля от рака

Зарубежные исследователи рассказали о пользе употребления картофеля. Об этом сообщает Pronews.gr. Ученые отмечают, что употребление картофеля может положительно влиять на микробиом кишечника, что важно для общего состояния организма.
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