Театр абсурда

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"Абрамсы" готовы к отправке". Где они воевали раньше и сколько их жгли

"Абрамсы" готовы к отправке". Где они воевали раньше и сколько их жгли

Издание Politico, ссылаясь на секретные планы Пентагона, сообщило, что американские танки "Абрамс"(все 8 штук) поступят на Украину уже в сентября.

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