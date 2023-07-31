Булаев займется немедленным расселением аварийного дома в Бийске

В доме огромными кусками осыпается штукатурка и легко может убить или покалечить Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил властям Бийска не ограничиваться отписками, а обратить внимание на разваливающийся заселенный жилой дом, сообщает "Атмосфера".