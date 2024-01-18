Парликов: «Поставки бесплатного российского газа прекратятся»

Левобережью Днестра придется оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию и газ, поскольку поставки бесплатного газа из России прекратятся, заявил министр энергетики Виктор Парликов в эфире канала Jurnal TV, пишет Bani.
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