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Китай

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Главное для России в конфликте в Украине -- это добиться поставленных целей -- пресс-секретарь президента РФ

Москва, 2 декабря /Синьхуа/ -- Главное для России при урегулировании украинского конфликта -- это обеспечить собственные интересы, добиться поставленных целей, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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