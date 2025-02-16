Сбежавший из лагеря ВСУ в Британии киевлянин получил гражданство России

РИА Новости/Денис Абрамов Житель Киева, сбежавший из учебного лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании и добравшийся до Херсонской области в РФ, получил российское гражданство, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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