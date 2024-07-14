ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Никакие  азеры в МВД  не  должны работать. У них круговая  порука, потому  полицаи  -азеры  будут покрывать  любого п...В МОСКВЕ ФУТБОЛЬН...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Вот мне кажется,что американцы это упёртые,оголтелые украиньци?Белоусов напугал ...
  • Boris Voronin
    Всего одно движение и американский доллар и британский фунт НАВСЕГДА потеряют ВСЮ свою силу!!! Движение ПРОСТОЕ без ч...Белоусов напугал ...

Запад возвращается в дикие времена. В США возобновились налёты на поезда. 54% ограблений приходится на Калифорнию

Запад возвращается в дикие времена. В США возобновились налёты на поезда. 54% ограблений приходится на Калифорнию

А помните те самые старые "ковбойские" фильмы, которые мы смотрели ещё на кассетах? Не, не, я имею в виду раньше, ещё до Горбатой горы (тьфу, не к месту вспомнилось).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
&quot;Извини приятель,но &quot;Боливар &quot; двоих не вынесет!&quot;
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
ГРАБЕЖ  и НАСИЛИЕ  - ЭТО ИХ ВСЕ!!
Ответить
12 час.
Betahon
На залитой кровью 100 миллионов местных жителей проклятье будет длиться до катаклизма Йеллоустоунского вулкана! Скорее бы уж с изгоем покончить!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх