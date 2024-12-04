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Путин рассказал о результатах в российской экономике за три года

Путин рассказал о результатах в российской экономике за три года

Президент коснулся тем ВВП, льгот для бизнеса, бюджета и инфляции, которая, по его мнению, купируется увеличением предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса Главный результат в экономике России за последние три года — ее структурное изменение.

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