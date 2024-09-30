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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якупов о 5:4 со СКА: «Куньлунь» устроил сенсацию. Но можно было сыграть без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч»

Форвард «Куньлуня» отметился голом в этой игре.  – Да, устроили сенсацию, но можно было сыграть нормально, комфортно, без такой концовки.

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