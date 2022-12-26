Перед ним лично извинялся Сталин

Лев Александрович Зильбер был одним из создателей советской школы вирусологии и микробиологии. Его труды стали прорывными в своё время, учитывая тот факт, что страна находилась в мировой изоляции, а сам учёный получил признание ближе к концу жизни.
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