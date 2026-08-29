Боярский сообщил о продолжении штрафов для "Википедии" в России

Глава комитета Госдумы Сергей Боярский сообщил, что "Википедию" регулярно штрафуют за несоблюдение российского законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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