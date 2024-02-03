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Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине

Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине

 Венгерский премьер Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом помощи Украине объемом $50 млрд после месяцев обаяния со стороны итальянской коллеги Джорджи Мелони и гостеприимства французского президента Эмманюэля Макрона.

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