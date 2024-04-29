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Российские войска взяли под контроль Семёновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Семёновку в ДНР

Посёлок освободили подразделения группировки войск «Центр».фото: t.me/Aksenov82--> Военнослужащие российских войск взяли под контроль населённый пункт Семёновка в Донецкой Народной Республике, сообщает 29 апреля Минобороны РФ.

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