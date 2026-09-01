В Москве открыли мемориальную доску народному артисту РСФСР Игорю Кваше

В центре Москвы появилась мемориальная доска народному артисту РСФСР Игорю Кваше. Ее разместили на фасаде дома 5/7 в Глинищевском переулке, где актер и режиссер прожил более 55 лет, передает пресс-служба Мосгорнаследия.