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“Он умирает, у него заболевание легких”, – известный ресторатор заявила, что здоровье Михаила Ефремова на нуле

“Он умирает, у него заболевание легких”, – известный ресторатор заявила, что здоровье Михаила Ефремова на нуле

Создатель ресторана “Балаган” выразила сочувствие своему близкому другу Михаилу Ефремову. По словам Татьяны Беркович, они продолжают поддерживать связь через общих знакомых, так как прямое общение в текущей ситуации является проблематичным.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Меньше нужно ПИТЬ!! А то &quot;уже умирает&quot;,это чтобы все согласились на УДО... а он СНОВА нанет пить, наркоманить и садиться в этом состоянии за руль, ЧТОБЫ ЕЩЕ КОГО-ТО  НАВСЕГДА  ЛИШИЛ ЖИЗНИ?!!
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15 час.
Людмила Абрамова
хороший актер. очень жаль что так в жизни произошло...
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15 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Актёр он очень хороший, Галина Волчек об этом говорила, но пьющий…
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9 час.

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