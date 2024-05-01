“Он умирает, у него заболевание легких”, – известный ресторатор заявила, что здоровье Михаила Ефремова на нуле

Создатель ресторана “Балаган” выразила сочувствие своему близкому другу Михаилу Ефремову. По словам Татьяны Беркович, они продолжают поддерживать связь через общих знакомых, так как прямое общение в текущей ситуации является проблематичным.
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