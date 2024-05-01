“Он умирает, у него заболевание легких”, – известный ресторатор заявила, что здоровье Михаила Ефремова на нуле

лл

лина любимцева

Меньше нужно ПИТЬ!! А то "уже умирает",это чтобы все согласились на УДО... а он СНОВА нанет пить, наркоманить и садиться в этом состоянии за руль, ЧТОБЫ ЕЩЕ КОГО-ТО НАВСЕГДА ЛИШИЛ ЖИЗНИ?!!