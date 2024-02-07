Супруги Омшины – завод стал смыслом жизни

Новосибирский завод резки металла – один из крупнейших металлоперерабатывающих заводов за Уралом. Начал работать в 2015 году и за три года занял лидирующие позиции среди предприятий рынка металлообработки.
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