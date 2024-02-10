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Китай

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Высокопоставленный член КПК подчеркнул важность обеспечения безопасности в период каникул по случаю праздника Весны

Пекин, 8 февраля /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин в четверг призвал сотрудников полиции по всему Китаю выполнить свой долг по обеспечению безопасности в период каникул по случаю предстоящего праздника Весны/ Чуньцзе, традиционного китайского Нового года по лунному календарю/, а также по поддержанию социальной стабильности в Пекине и в стране в целом.

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