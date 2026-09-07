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Татар-информ

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Подростка, который ради видео повис на крыше «Корстона», ищет полиция

Подростка, который ради видео повис на крыше «Корстона», ищет полиция

Выходка подростка, забравшегося на крышу «Корстона» в Казани, привлекла внимание полиции. Паренек был в компании с приятелем.

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