Число жертв крушения автобуса на Шри-Ланке возросло до 21

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая, ФедералПресс. Трагическое ДТП произошло в Центральной провинции Шри-Ланки. Число погибших в результате падения автобуса со скалы достигло 21 человека, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Прасанна Гунасена.
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